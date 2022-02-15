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Наука
Дата публикации

SpaceX планирует впервые в истории отправить в открытый космос непрофессионального астронавта

SpaceX планирует впервые в истории отправить в открытый космос непрофессионального астронавта
Экипаж миссии Polaris Dawn . Фото: CNBC

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX вместе с миллиардером, основателем платежной компании Shift4 Джаредом Айзекманом анонсировали запуск программы Polaris. В рамках миссии Айзекман собирается выйти в открытый космос, сообщает SpaceX.

Программу разделили на три космических запуска. Первую миссию, названную Polaris Dawn, запустят в четвертом квартале 2022 года. Она стартует в космическом центре NASA во Флориде.

В первый экипаж миссии вошел сам Айзекман, а также экс-пилот ВВС США Скотт Потит и два сотрудника SpaceX. В компании уточняют, что все члены экипажа хорошо знают друг друга, что очень важно для миссии.

Основная ее цель в ближайшей перспективе — достичь самой высокой орбиты Земли. Также члены экипажа будут тестировать спутниковую связь Starlink в космосе.

"Программа Polaris — это важный шаг в продвижении пилотируемых космических исследований, помогающий решать проблемы за счет использования инновационных технологий здесь, на Земле", — сказал Айзекман, комментируя миссию.

Известно, что экипаж Polaris Dawn проведет на борту космического корабля 5 дней. За этот период члены миссии проведут исследования, результаты которых лягут в основу научных работ, направленных на поиски способов улучшения здоровья человека в космосе.

Напомним, ранее SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, который оборудован новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4. 

Высота ракеты составляет 120 метров. Для ее строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами "Мехазилла", которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.

Автор:
Вита Молодан