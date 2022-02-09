Компания SpaceX Илона Маска лишилась около 40 спутников Starlink: не выдержали геомагнитной бури

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49 аппаратов, выведенных на орбиту 3 февраля. Они вновь вошли в атмосферу Земли, сообщает пресс-служба компании.

В четверг, 3 февраля, Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Вторая ступень носителя вывела их на заданную орбиту, и каждый аппарат перешел в режим управляемого полета. Но геомагнитная буря привела к увеличению плотности атмосферы на малых высотах развертывания на 50 процентов.

Это помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 аппаратов повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли.

В компании заявили, что сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими космическими аппаратами и разрушаются при входе в атмосферу.

"Это означает, что орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю", — говорится в сообщении.

Команда Starlink перевела оставшиеся спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, чтобы свести к минимуму атмосферное сопротивление.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из более чем двух тысяч космических аппаратов весом 290 кг каждый. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов типа Starlink (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска также вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления. По просьбе разведуправления компания прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.