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Категория
Промышленность
Дата публикации

SpaceX запустила секретный спутник-шпион разведки США (ВИДЕО)

SpaceX запустила секретный спутник-шпион разведки США (ВИДЕО)
Запуск производился с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Фото: Space

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления.

Об этом сообщает специализированный портал Space.

Какие задачи будет выполнять спутник-шпион на орбите, не уточняется: информация о его деятельности и оборудовании засекречена.

Запуск производился с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Отмечается, что по просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.

Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143 в общей сложности.

NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30" 13 января.

Назначение спутника "Сич-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач, рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.

Автор:
Светлана Манько