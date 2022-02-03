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SpaceX запустила секретный спутник-шпион разведки США (ВИДЕО)
Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления.
Об этом сообщает специализированный портал Space.
Какие задачи будет выполнять спутник-шпион на орбите, не уточняется: информация о его деятельности и оборудовании засекречена.
Запуск производился с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что по просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.
Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143 в общей сложности.
NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.
Напомним, компания SpaceX Илона Маска запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30" 13 января.
Назначение спутника "Сич-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач, рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.