NASA заказало ракету для доставки образцов грунта с Марса: контракт на $194 млн заключен с Lockheed Martin Space

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о заключении контракта с американской компанией Lockheed Martin Space на создание Mars Ascent Vehicle (MAV), небольшой легкой ракеты для транспортировки образцов горных пород, отложений и атмосферы с поверхности Марса. Об этом сообщает NASA.

"Это новаторское начинание призвано вдохновить мир, первая роботизированная миссия туда и обратно с извлечением образцов с другой планеты станет важным шагом, который в конечном итоге поможет отправить первых астронавтов на Марс", — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Предназначенная для того, чтобы стать первой ракетой, запущенной с другой планеты, MAV необходима для доставки на Землю образцов, собранных марсоходом NASA Perseverance, для углубленного изучения. Посадочный модуль НАСА для извлечения образцов должен будет доставить MAV на поверхность Марса. Когда контейнер с образцами будет закреплен, ракета стартует.

Как только она достигнет орбиты Марса, контейнер будет захвачен космическим кораблем ESA (European Space Agency) Earth Return Orbiter.

Lockheed Martin Space предоставит несколько испытательных модулей MAV и летный модуль. Работы по контракту включают проектирование, разработку, испытания и оценку интегрированной системы MAV, а также проектирование и разработку наземного вспомогательного оборудования ракеты.

Потенциальная стоимость контракта Mars Ascent Vehicle Integrated System (MAVIS) с фиксированным вознаграждением составляет 194 миллиона долларов.

В сентябре этого года марсоход NASA со второй попытки добыл первый образец марсианского грунта. В начале августа марсоход уже пытался получить образец грунта, но не смог. До этого "Персеверанс" впервые получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Но основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск считает, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет. Если SpaceX удастся отправить спускаемый аппарат с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на его поверхность на пару секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.