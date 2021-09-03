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В мире 50 минут назад

Марсоход NASA со второй попытки добыл первый образец марсианского грунта

Роверу удалось добыть образец горной породы Марса — его будут изучать ученые

Образец породы с Марса. Фото: NASA Образец породы с Марса. Фото: NASA
Образец породы с Марса. Фото: NASA

Ровер Perseverance, который в этом году NASA, со второй попытки сумел добыть первый образец грунта планеты. Об этом в Twitter сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

"У нас есть образец! Никогда не был так счастлив видеть дырку в камне", — написал в социальной сети ученый, перепостив фото с официальной страницы Агентства.

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На фотографии, сделанной 1 сентября 2021 года, видно отверстие, которое ровер оставил в камне, собственно, именно это и говорит о том, что марсоходу удалось взять образец.

От имени марсохода в NASA написали: "Я просверлил горную породу, а моя команда будет изучать дополнительные данные и изображения, чтобы подтвердить, удалось ли нам получить и сохранить образец".

Напомним, в феврале 2021 года американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе. После высадки на Красную планету ровер передал на Землю пять фотографий.

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В начале августа марсоход уже пытался получить образец грунта, но не смог. До этого "Персеверанс" впервые получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Также ровер записал разнообразные звуки Марса, а прибывший с ним вертолетный дрон Ingenuity полетал по планете и прислал снимки оттуда.

Ученые отмечают, что благодаря этим фотографиям они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на планете в течение ее существования.

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