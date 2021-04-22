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В мире 7 минут назад

Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты

Устройство умеет расщеплять углекисный газ на кислород и угарный газ путем нагрева до 800 градусов

Устройство MOXIE загружают внутрь марсохода. Фото: NASA Устройство MOXIE загружают внутрь марсохода. Фото: NASA
Устройство MOXIE загружают внутрь марсохода. Фото: NASA

Марсоход Perseverance, который NASA запустило на Марс в июле 2020 года, смог получить кислород из атмосферы планеты. Об этом говорится в сообщении американского космического агентства.

"Хотя демонстрация технологии только начинается, она может проложить путь к тому, чтобы научная фантастика стала научным фактом — выделение и хранение кислорода на Марсе для помощи ракетам, которые могли бы поднимать астронавтов с поверхности планеты. Такие устройства также могут однажды обеспечить самих астронавтов пригодным для дыхания воздухом", — говорится в сообщении.

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Испытания устройства под названием Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) прошли 20 апреля, в 60-й марсианский день с момента приземления миссии на Красную планету 18 февраля.

"MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе. Кислород — это не только то, чем мы дышим. Ракетное топливо зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе, чтобы совершить путешествие домой", — отметил представитель Управления космических технологий НАСА Джим Ройтер.

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Отмечается, что чтобы сжечь топливо, ракеты требуют намного больше кислорода по весу, чем ее собственный вес. Так, чтобы отправить четырех астронавтов с поверхности Марса в рамках будущей миссии, потребуется примерно 15 тысяч фунтов (7 метрических тонн) ракетного топлива и 55 тысяч фунтов (25 метрических тонн) кислорода.

В то же время потенциальным астронавтам, которые будут жить и работать на Марсе, для дыхания потребуется гораздо меньше кислорода. За год они смогут использовать лишь порядка 1 метрической тонны.

"Транспортировка 25 тонн кислорода с Земли на Марс будет сложной задачей. Транспортировка кислородного конвертера весом в 1 тонну — более крупного и мощного потомка MOXIE, способного производить эти 25 тонн — была бы гораздо более экономичной и практичной", — отмечают в NASA.

В агентстве отмечают, что MOXIE работает путем отделения атомов кислорода от молекул углекислого газа (CO2), из которого на 96% состоит марсианская атмосфера. Таким образом, в итоге в атмосферу выбрасывается остаточный продукт — окись углерода (CO).

Процесс преобразования происходит при температуре примерно 800 по Цельсию, или 1470 градусов по Фаренгейту. Для обеспечения этого блок MOXIE изготовлен из термостойких материалов. К ним относятся детали из никелевого сплава, напечатанные на 3D-принтере, которые нагревают и охлаждают проходящие через него газы, а также легкий аэрогель, который помогает удерживать тепло.

Тонкое золотое покрытие на внешней стороне MOXIE отражает инфракрасное тепло, не позволяя ему излучаться наружу и потенциально повредить другие части Perseverance.

Отмечается, что MOXIE предназначен для выработки до 10 граммов кислорода в час. В рамках первой операции производство кислорода было довольно скромным — около 5 граммов, что эквивалентно примерно 10 минутам пригодного для дыхания для космонавта.

Ожидается, что в рамках марсианской миссии MOXIE извлечет кислород еще как минимум девять раз в течение местного года (что составляет почти два земных года).

Напомним, ранее первый полет на Марсе совершил вертолет Ingenuity от NASA. Это первый в истории контролируемый полет воздушного судна на другой планете.

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