Вертолет "Ingenuity" от NASA совершил свой первый полет на Марсе (ВИДЕО)

Вертолет "Ingenuity" совершил свой первый полет в атмосфере Марса.

Он прибыл на "красную планету" вместе с марсоходом "Perseverance", сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Причем в NASA называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило контролируемый, управляемый полет на планете за пределами Земли.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs