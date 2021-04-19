Транспорт 1 час назад

Вертолет "Ingenuity" от NASA совершил свой первый полет на Марсе (ВИДЕО)

Впервые воздушное судно осуществило контролируемый, управляемый полет на планете за пределами Земли

Момент полета Ingenuity на Марсе. Фото: twitter.com/NASAPersevere Момент полета Ingenuity на Марсе. Фото: twitter.com/NASAPersevere
Момент полета Ingenuity на Марсе. Фото: twitter.com/NASAPersevere

Вертолет "Ingenuity" совершил свой первый полет в атмосфере Марса.

Он прибыл на "красную планету" вместе с марсоходом "Perseverance", сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

"Ingenuity" совершил свой первый полет — это первый полет воздушного судна с двигателем на другой планете!" — говорится в сообщении.

Причем в NASA называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило контролируемый, управляемый полет на планете за пределами Земли.

Сейчас команда уже получает видеоданные после полета.

Поскольку "perseverance" означает настойчивость, а "ingenuity" — изобретательность, в аэрокосмическом агентстве США говорят: "Настойчивость доставила нас на Марс, а благодаря изобретательности мы поднимаемся выше".

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Ранее NASA перенесло экспериментальный полет своего мини-вертолета Ingenuity на Марсе, запланированный на 11 апреля.

Напомним, 18 февраля американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе.

После высадки на Красную планету Perseverance передал на Землю пять фотографий.

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