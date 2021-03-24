SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск

Американская компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Об этом сообщает Reuters.

Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

В феврале 2021 года частная космическая компания SpaceX собрала около $850 млн собственного капитала и планирует развивать проект несмотря на то, что ее прототип ракеты Starship взорвался во время попытки посадки после испытательного запуска.

"SpaceX приземлит свои ракеты "Звездный корабль" на Марс задолго до 2030 года", — сообщил Маск.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

После испытания Маск похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

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Ожидается, что разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. В частности, он рассчитан на 100 астронавтов.

Как сообщалось, аэрокосмическая компания SpaceX ищет инженеров для строительства плавучих космодромов для ракет сверхтяжелого класса, которые будут отправляться в миссии на Луну и Марс, а также в гиперзвуковые путешествия вокруг Земли.