Джефф Безос обещает отправить на Луну первую женщину

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin доставит первую женщину на поверхность Луны, заявил миллиардер, передает Gadget 360. Возможно, это заявление приурочено к тому, что НАСА как раз сейчас выбирает первые частные лунные посадочные устройства, способные отправить астронавтов на Луну к 2024 году.

В Instagram Безоса размещено видео с испытания двигателя ВЕ-7, которое проходило на прошлой неделе в Центре космических полетов NASA Marshall в Хантсвилле, штат Алабама. В видео миллиардер говорит, что "это двигатель, который доставит первую женщину на поверхность Луны".

Двигатель BE-7, который Blue Origin разрабатывал в течение многих лет, будет использоваться для посадочного модуля National Team Human Landing System.

Blue Origin в качестве генерального подрядчика возглавляет "национальную команду", которая была собрана в 2019 году для строительства посадочного модуля Blue Moon. В эту команду входят Локхид Мартин, Нортроп Грумман и Драпер.

В последние годы Blue Origin боролась за прибыльные государственные контракты и конкурирует в этом со SpaceX Илона Маска.

В апреле NASA заключило контракт на разработку лунного посадочного модуля с командой Blue Origin на сумму $579 млн, а также с двумя другими компаниями: SpaceX, которая получила $135 млн на разработку своей системы Starship; Dynetics, которая получила $253 млн.

"В начале марта 2021 года NASA готово выбрать две из трех компаний, которые продолжат создание прототипов своих посадочных модулей для пилотируемых полетов на Луну, начиная с 2024 года", — заявила пресс-секретарь агентства.

Но скудные средства на посадочные системы, предоставленные NASA Конгрессом, а также неопределенность по поводу взглядов новой администрации Байдена на исследование космоса, угрожают отсрочить решение NASA о том, с какими компаниями агентство будет сотрудничать в вопросе полетов на Луну.