Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС (ВИДЕО)

Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), что на орбите Земли.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Пристыковка подтверждена — Crew Dragon прибыл на космическую станцию", — говорится в сообщении.

Указано, что на борту корабля находились астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

Эта четверка присоединилась на МКС к астронавтке NASA Кэтлин Рубинс и двум российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, которые находятся на станции с середины октября.

Предполагается, что миссия астронавтов NASA и JAXA на МКС будет продолжаться 6 месяцев и закончится весной 2021 года. Они будут заниматься научными исследованиями, которые включают: исследование растений, поведение генов, влияние космических условий на организм человека и прочее.

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Как сообщалось, 8 ноября члены экипажа первого регулярного полета новейшего американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне старта на Международную космическую станцию.

В ночь на 16 ноября (по Киеву) компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 — первый из трех запланированных рейсов Dragon за 2020-2021 годы.