SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС

Международная команда астронавтов впервые отправлена на Международную космическую станцию в рамках коммерческого полета — с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, миссия SpaceX Crew-1 стартовала в 02:27 по киевскому времени 16 ноября с космодрома имени Джона Кеннеди около мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер, а также Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Корабль должен будет пришвартоваться к станции около 6 утра 17 ноября по киевскому времени. Crew-1 — первая из шести запланированных миссий NASA и SpaceX с экипажем.

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Она при этом стала первой, в рамках которой на американском коммерческом космическом корабле были запущены сразу четыре человека. Также отмечается, что для разрешения на полет Федеральное управление гражданской авиации США впервые выдало лицензию на запуск человека на космическую орбиту.

При этом впервые численность экипажа длительной экспедиции на космической станции вырастет до семи человек. Сейчас на МКС работают россияне — командир Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков, а также бортинженер Кейт Рубинс из США.

Во время полета SpaceX управляет кораблем из своего центра управления полетами в Хоторне (штат Калифорния), а сотрудники NASA следят за работой космической станции на протяжении всего полета из ЦУП в космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Экипаж будет проводить научные исследования и техническое обслуживание в течение шести месяцев на борту орбитальной лаборатории и вернется весной 2021 года. Планируется, что это будет самый продолжительный полет человека в космос, запущенный из США. По требованию НАСА космический корабль Crew Dragon может находиться на орбите не менее 210 дней.

Среди исследовательских работ, которые команда будет проводить в течение своей миссии, есть исследование с использованием чипов с тканью, имитирующей структуру и функцию человеческих органов, чтобы понять роль микрогравитации на здоровье человека, выращивание редиски при различных типах света и почв в рамках исследований по производству продуктов питания в космосе, а также тестирование новой системы отвода тепла от скафандра NASA нового поколения. Планируются и выходы команды в открытый космос.

По завершении миссии астронавты сядут на борт Crew Dragon, который затем автономно отстыкуется, покинет космическую станцию ​​и снова войдет в атмосферу Земли. Аппарат должен будет приводнится у побережья Флориды, где спасательный корабль SpaceX заберет команду и вернется на берег.

Напомним, ранее первый контрактный полет астронавтов NASA откладывали.

Отметим также, что в США основанная украинцем компания Firefly Aerospace до конца года намерена вывести на орбиту собственную ракету.