Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к соглашению в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis) о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Указано, что к пакту, кроме США, 14 октября присоединились Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

Таким образом, Украина стала девятой страной, подписавшей соглашение с США.

Как утверждают в агентстве, у Украины есть все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют быть партнером NASA.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира... Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", — заявил глава украинского агентства Владимир Усов.

В космическом агентстве также надеются, что подписание договоренностей будет способствовать заключению Рамочного соглашения между Правительством Украины и США о сотрудничестве в исследовании космоса. Предыдущее Рамочное соглашение действовало с 31 марта и утратило силу 22 января 2019 года.

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Известно, что NASA планирует до 2024 года высадить на поверхность спутника Земли "первую женщину и последующих мужчин". Цель программы заключается в организации научных исследований и поиске экономических выгод от использования Луны. Речь идет о превращении спутника в площадку для дальнейшего исследования Марса.

Для этого в конце апреля NASA избрало компании, которым поручило разработать посадочные модули для осуществления полета на Луну до 2024 года. Ими стали Blue Origin Джефа Безоса, SpaceX Илона Маска и американская компания Dynetics. Ожидается, что готовые проекты посадочных модулей компании-подрядчики NASA должны представить до февраля 2021 года.

Несмотря на то, что Украина не запускает собственные миссии по изучению космоса, она приобщается к сотрудничеству с другими странами для освоения космоса. Например, в октябре NASA запустила ракету-носитель Antares, которую создали в сотрудничестве космической отрасли Украины и США. В ее создании приняли участие американская Orbital ATK, конструкторское бюро "Южное", "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ряд других украинских предприятий.

Как сообщалось, в сентябре американская компания Firefly Aerospace провела успешные испытания ракеты Alpha, в создании которой принимали участие украинские специалисты.