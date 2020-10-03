На МКС отправили ракету Antares, частично изготовленную в Украине

В ночь на 3 октября на космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель Antares — проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

Указано, что с помощью ракеты-носителя Antares модуль "Сигнус" снова отправил важный груз к Международной космической станции (МКС). Это — около 3,6 тонн груза.

Известно, что на запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

"В апреле Посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе имени Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", — доложили в посольстве.

Ранее ракета Alpha, разработанная украинско-американской компанией Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии (США).

Также сообщалось, что SpaceX Илона Маска запустит несколько миссий для NASA.

Ранее Delo.ua рассказывало, как в США хотят запускать в космос туристов. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — середине 2022 года, но во сколько обойдется такой "круиз" пока неизвестно.