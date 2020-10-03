Транспорт 20 минут назад

На МКС отправили ракету Antares, частично изготовленную в Украине

На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко

Момент запуска ракеты-носителя Antares. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa Момент запуска ракеты-носителя Antares. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Момент запуска ракеты-носителя Antares. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

В ночь на 3 октября на космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель Antares — проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что с помощью ракеты-носителя Antares модуль "Сигнус" снова отправил важный груз к Международной космической станции (МКС). Это — около 3,6 тонн груза.

Известно, что на запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

"В апреле Посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе имени Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", — доложили в посольстве.

Читайте также:
Украинские спецы вылетели в США, чтобы помочь с запуском ракеты-носителя "Antares"

Ранее ракета Alpha, разработанная украинско-американской компанией Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии (США).

Также сообщалось, что SpaceX Илона Маска запустит несколько миссий для NASA.

Ранее Delo.ua рассказывало, как в США хотят запускать в космос туристов. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — середине 2022 года, но во сколько обойдется такой "круиз" пока неизвестно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США и ЕС ввели санкции против Беларуси
США и ЕС ввели санкции против Беларуси
У Трампа и его супруги обнаружили COVID-19
У Трампа и его супруги обнаружили COVID-19
В Киеве избили до смерти работницу посольства США
В Киеве избили до смерти работницу посольства США
Загрузка...
Новое видео
Как пиар может работать в качестве канала коммуникации — Александр Стенькин, Watsons

Новости дня

  1. Глава "Слуги народа" заразился коронавирусом

  2. Лерос обнародовал записи разговоров кума главы Офиса президента и "киевским смотрящим"

  3. "Дубинский нарушил антикоррупционный Закон Украины" — Центр Противодействия Коррупции

  4. "БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы под Киевом (ВИДЕО)

  5. Для поддержки гривни НБУ продал за месяц на межбанке $231,5 млн

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...