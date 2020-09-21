Украинско-американская ракета-носитель Alpha успешно прошла испытания (ВИДЕО)

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc, собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным компании, все 4 двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Указано, что в ходе испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы.

Как отмечается, это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.

"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли — от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", — заявил Поляков.

Он рассчитывает, что это покажет, в первую очередь молодому поколению, что "мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас — это не мечта, а реальность".

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"Я вкладываю много усилий и денег в развитие науки в Украине, мы уже запустили 7 инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам", — отметил украинский бизнесмен.

Известно, что на данный момент ракета Firefly Alpha находится на космодроме "Ванденберг" (Калифорния, США). Первый ее полет намечен на конец осени 2020 года.

Ранее компания Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.

Напомним, 2 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос. Его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития, наряду с государственным сектором космической отрасли, и предприятий частной собственности. А кроме того, будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.