SpaceX планирует отправить туристов в космос

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос. Об этом сообщает Громадське.

Полететь на орбиту Земли туристы смогут на космическом корабле Crew Dragon. В первом полете примут участие четыре человека, они отправятся в космос на корабле Crew Dragon, но не состыкуются с МКС, а будут находиться в свободном полете на орбите планеты.

Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — середине 2022 года.

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"Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией", — сказала Гвин Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

Напомним, что недавно SpaceX провела финальный тест космического корабля Crew Dragon. Следующим этапом должен стать первый пилотируемый полет Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту к МКС.

А также SpaceX запустила программу Smallsat rideshare. С ее помощью можно арендовать место на ракете Falcon 9 и отправить в космос небольшой груз.