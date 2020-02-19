Наука 1 час назад

SpaceX планирует отправить туристов в космос

В первом полете примут участие четыре человека, они отправятся в космос на корабле Crew Dragon

SpaceX планирует отправить туристов в космос SpaceX планирует отправить туристов в космос
Фото: The Next Web

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос. Об этом сообщает Громадське.

Полететь на орбиту Земли туристы смогут на космическом корабле Crew Dragon. В первом полете примут участие четыре человека, они отправятся в космос на корабле Crew Dragon, но не состыкуются с МКС, а будут находиться в свободном полете на орбите планеты.

Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — середине 2022 года.

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"Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией", — сказала Гвин Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

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Напомним, что недавно SpaceX провела финальный тест космического корабля Crew Dragon. Следующим этапом должен стать первый пилотируемый полет Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту к МКС.

А также SpaceX запустила программу Smallsat rideshare. С ее помощью можно арендовать место на ракете Falcon 9 и отправить в космос небольшой груз.

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