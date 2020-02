SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета (ВИДЕО)

Американская аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сайт Space.

Указано, что запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

Как отмечается, это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

Всего же SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч спутников Starlink, в будущем их может стать больше.

Falcon 9 launch webcast of 60 Starlink satellites is now live https://t.co/mOvutthUp6