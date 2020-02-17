IT и Телеком 1 час назад

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета (ВИДЕО)

Общее количество спутников Starlink на орбите теперь составляет 300

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета (ВИДЕО) SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета (ВИДЕО)
Спутники Starlink на орбите. Скриншот

Американская аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сайт Space.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink 17 февраля", — говорится в сообщении.

Указано, что запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

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Как отмечается, это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

Всего же SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч спутников Starlink, в будущем их может стать больше.

Напомним, компания SpaceX 24 мая 2019 года успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Позднее 3 спутника из 60, запущенных компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX в рамках проекта Starlink, перестали выходить на связь.

Вторую партию запустили в ноябре 2019 года.

Starlink — проект системы околоземных спутников, разрабатываемый компанией SpaceX, с целью создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

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Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Tintin были успешно запущены 22 февраля 2018 года.

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тысяч спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, однако эксперты считают эту цифру заниженной.

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