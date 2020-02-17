SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета (ВИДЕО)

Американская аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сайт Space.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink 17 февраля", — говорится в сообщении.

Указано, что запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

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Как отмечается, это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

Всего же SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч спутников Starlink, в будущем их может стать больше.

Falcon 9 launch webcast of 60 Starlink satellites is now live https://t.co/mOvutthUp6 — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Напомним, компания SpaceX 24 мая 2019 года успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Позднее 3 спутника из 60, запущенных компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX в рамках проекта Starlink, перестали выходить на связь.

Вторую партию запустили в ноябре 2019 года.

Starlink — проект системы околоземных спутников, разрабатываемый компанией SpaceX, с целью создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Tintin были успешно запущены 22 февраля 2018 года.

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тысяч спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, однако эксперты считают эту цифру заниженной.