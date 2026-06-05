"Укрзализныця" запустила шесть новых вагонов украинского производства на маршруте в Ужгород

АО "Укрзализныця" в мае 2026 года ввело в эксплуатацию 6 новых пассажирских вагонов, построенных на отечественном предприятии. Подвижный состав интегрировали в популярный маршрут №81 Киев — Ужгород.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По данным перевозчика, за первый месяц курсирования новыми вагонами воспользовались уже более 10 тысяч пассажиров.

Обновление подвижного состава на западном направлении позволило протестировать современные технологические решения украинских инженеров, направленные на повышение безопасности и комфорта путешествий.

В "Укрзализныце" отмечают, что пополнение парка даже таким количеством вагонов является важным шагом для покрытия дефицита мест по направлениям с критически высоким спросом.

"Появление новых вагонов, пусть и в достаточно небольшом количестве, позволяет обеспечить места по направлениям, где на них крайне велик спрос. Это не панацея от дефицита мест, а один из системных шагов для поддержания логистической стабильности в условиях, когда подвижной состав выбывает из-за износа и обстрелов", - говорится в сообщении.

Учитывая начало летнего сезона, особое внимание было уделено системе климат-контроля:

Все вагоны оборудованы современными кондиционерами.

Установлены аккумуляторы увеличенной емкости, позволяющие охлаждать купе еще до посадки пассажиров и поддерживать оптимальную температуру во время длительных остановок поезда.

В компании добавляют, что поставки новых вагонов украинского производства будут продолжаться в течение всего 2026 года, что позволит поэтапно улучшать качество пассажирских перевозок на ключевых линиях.

Напомним, "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый флагманский поезд "Сакура", в состав которого вошли современные пассажирские вагоны украинского производства.