Комфорт вместо удушья: "Укрзализныця" запустила первые региональные поезда с кондиционерами

"Укрзализныця" запустила региональные поезда с кондиционерами / Укрзалізниця

"Укрзализныця" впервые установила системы кондиционирования воздуха в региональных электропоездах. Обновленное оборудование уже работает в составах, курсирующих по маршрутам Ровно — Львов — Ровно и Киев — Хмельницкий — Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Железнодорожники самостоятельно отремонтировали и модернизировали эти два электропоезда моделей ЕР9М-502 и ЕР9Е-630 на собственных производственных мощностях компании.

поезд ЕР9М-502 / Укрзалізниця

Эти рейсы являются альтернативой поездам дальнего сообщения для поездок между Киевом и Львовом. Пассажиры могут воспользоваться маршрутом с пересадкой в Хмельницком: сначала региональным поездом №857К Киев — Хмельницкий, а затем поездом №825 Хмельницкий — Тернополь — Львов. Время ожидания между этими рейсами составляет около 2 часов. Билеты на региональные поезда продаются в мобильном приложении Укрзализныци в разделе "Дальні".

Указанные рейсы выполняются в рамках новой программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок. Она представляет собой прототип европейской модели PSO (Public Service Obligation) — системы государственного заказа социально важных услуг транспорта, которая формирует прогнозируемое финансирование пассажирских перевозок на железной дороге.

С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця модернизировала 52 электропоезда. В настоящее время работники компании завершают ремонт еще одного поезда с кондиционером, который выйдет на маршруты в Одесской области. До конца года железнодорожники планируют обновить еще более 5 поездов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый флагманский поезд "Сакура", в состав которого вошли современные пассажирские вагоны украинского производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук