Камеры, кондиционеры и тачскрины: какие инновации появились в вагонах "Укрзализныци"

Укрзализныця запустила в первый рейс новый флагманский поезд “Сакура”, в состав которого вошли современные пассажирские вагоны украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Что изменилось в новых вагонах "Укрзализныци"

Комфорт

В новых пассажирских вагонах особое внимание было уделено системам автономного питания. Благодаря улучшенным аккумуляторным батареям поездная бригада может заранее подготовить комфортную температуру в купе еще до посадки пассажиров даже тогда, когда вагон не подключен к внешнему питанию.

Это также обеспечивает стабильную работу кондиционеров, холодильников, микроволновок и вакуумных туалетов в течение длительного времени независимо от локомотива или станции.

Безопасность

Вагоны оборудованы современными системами видеонаблюдения с функцией записи, ночным режимом и датчиками движения. Проводники могут контролировать ситуацию в коридорах в режиме реального времени через мониторы в служебных купе.

Кроме того, в каждом купе и туалетах установлены кнопки экстренного вызова проводника, что повышает уровень безопасности пассажиров во время поездки.

Дитиноцентричность

В новых вагонах учли потребности пассажиров с детьми. В малых туалетах установили навесные сиденья, а в больших - крепкие пеленающие столики. Также обновлены подсветки зеркал, зоны для умывания и система открывания мусорников без контакта руками.

У купе появились детские манежи, что делает путешествия с малышами удобнее.

Дополнительные удобства

Среди нововведений – сенсорное управление освещением, позволяющее регулировать интенсивность и цвет света. Основные столики дополнили шахматными досками, а пассажирам верхних полок предусмотрели индивидуальные столики с местом для стакана.

Все эти детали призваны сделать поездку более удобной и функциональной для разных категорий пассажиров.

Напомним, недавно "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.