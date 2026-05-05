Продажи Volvo Cars упали на 10% за последние три месяца

Шведская компания Volvo Cars сообщила о снижении объемов продаж за завершившийся в апреле 2026 года трехмесячный период. За это время автопроизводитель реализовал 162 864 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Основными причинами падения стали слабые показатели на ключевых рынках. В Китае продажи остаются низкими из-за высокой конкуренции и макроэкономического давления. В США на результаты повлияли сдержанные настроения потребителей, замедление спроса на электрифицированные автомобили и ценовое давление в сегменте кроссоверов.

Спрос на электромобили и ситуация в Европе

Несмотря на всеобщее падение, сегмент полностью электрических авто демонстрирует положительную динамику. Компания фиксирует рост поставок таких моделей в течение семи месяцев.

Ключевые показатели продаж:

Электрифицированные модели: доля электрокаров и плагин-гибридов составила 48% общего объема продаж.

Полностью электрические авто: продажи выросли на 14% до 39235 единиц, что составляет 24% от всех реализованных машин.

Плагин-гибриды: в этом сегменте зафиксировано падение на 12%.

Европейский рынок: темпы заказов в Европе остаются стабильными, в основном благодаря популярности моделей EX30 и EX40.

Представители компании отмечают, что автомобильная индустрия продолжает сталкиваться со сложными рыночными условиями, что непосредственно отражается на текущих результатах.

