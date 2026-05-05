Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи Volvo Cars упали на 10% за последние три месяца

Volvo
Продажи Volvo Cars упали на 10% за последние три месяца / Unsplash

Шведская компания Volvo Cars сообщила о снижении объемов продаж за завершившийся в апреле 2026 года трехмесячный период. За это время автопроизводитель реализовал 162 864 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Основными причинами падения стали слабые показатели на ключевых рынках. В Китае продажи остаются низкими из-за высокой конкуренции и макроэкономического давления. В США на результаты повлияли сдержанные настроения потребителей, замедление спроса на электрифицированные автомобили и ценовое давление в сегменте кроссоверов.

Спрос на электромобили и ситуация в Европе

Несмотря на всеобщее падение, сегмент полностью электрических авто демонстрирует положительную динамику. Компания фиксирует рост поставок таких моделей в течение семи месяцев.

Ключевые показатели продаж:

  • Электрифицированные модели: доля электрокаров и плагин-гибридов составила 48% общего объема продаж.
  • Полностью электрические авто: продажи выросли на 14% до 39235 единиц, что составляет 24% от всех реализованных машин.
  • Плагин-гибриды: в этом сегменте зафиксировано падение на 12%.
  • Европейский рынок: темпы заказов в Европе остаются стабильными, в основном благодаря популярности моделей EX30 и EX40.

Представители компании отмечают, что автомобильная индустрия продолжает сталкиваться со сложными рыночными условиями, что непосредственно отражается на текущих результатах.

Напомним, что Volvo выводит в Украину бронированные XC90 и XC60: кто сможет купить защищенные гибриды. Компания официально приступила к продаже спецверсий своих флагманских кроссоверов с сертифицированной баллистической защитой. Такие автомобили доступны для украинских клиентов исключительно по индивидуальному заказу.

Автор:
Максим Кольц