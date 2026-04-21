Налог на элитные авто: где в Украине платят больше всего

авто
Рынок элитных автомобилей принес бюджету почти 83 млн грн

В первый квартал 2026 года владельцы элитных авто уплатили 83 миллиона гривен транспортного налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Показатель сборов показал рост на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в денежном эквиваленте составляет дополнительные 16,8 миллиона гривен.

Сумма оплачивается владельцами легковых автомобилей премиумкласса, стоимость и возраст которых отвечают критериям действующего законодательства.

Лидеры по объемам поступлений

  • Киев - 24,4 млн грн (почти треть от общей суммы);
  • Днепропетровская область - 8,3 млн грн;
  • Львовская область - 6,6 млн грн;
  • Киевская область - 6,1 млн грн.

Критерии налогообложения в 2026 году

Налог в размере 25 000 гривен в год уплачивается за легковые автомобили, соответствующие следующим параметрам:

  • Возраст транспорта: не более 5 лет с момента выпуска;
  • Стоимость: более 375 минимальных зарплат (в 2026 году это более 3,2 млн. грн.).

В этом году в перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу, включено 1259 моделей премиум- и люкс-класса, определенных Министерством экономики Украины.

Среди марок, автомобили которых чаще всего входят в список, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

О транспортном налоге

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей.

Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей ужеуплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Бессараб