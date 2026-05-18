США снова ослабляют санкции против российской нефти

США рассматривают возможность продления временного ослабления санкций против российской морской нефти еще на 30 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр финансов США Скотт Бессент.

США ослабляют санкции на российскую нефть

Министерство финансов США (US Department of the Treasury) вводит временную 30-дневную генеральную лицензию, которая позволяет наиболее энергетически уязвимым странам получить доступ к российской нефти, остающейся "застрявшей" в море.

В ведомстве отмечают, что это решение должно обеспечить дополнительную гибкость и позволит в случае необходимости предоставлять отдельные специальные разрешения отдельным государствам. Цель мероприятия - стабилизировать рынок сырой нефти и гарантировать поставку энергоресурсов странам, наиболее нуждающимся в этом.

Также в США отмечают, что механизм будет способствовать перенаправлению доступных объемов нефти в государства с наибольшей потребностью и уменьшит возможности накопления дешевой нефти со стороны Китая.

Рынок нефти под давлением

По информации Reuters, США могут продлить действие временного ослабления санкций в отношении российской морской нефти еще на 30 дней. Такое решение рассматривается на фоне обращений ряда стран, которые требуют больше времени для закупки российской нефти.

Впервые Министерство финансов США смягчило санкции в начале марта из-за опасений перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Тогда действие временного разрешения распространялось на "застрявшую в море" российскую нефть в период с 12 марта по 11 апреля.

Впоследствии администрация президента Дональда Трампа продлила ослабление до 16 мая, несмотря на предварительные заявления об отсутствии планов по пролонгации ограничений.

После этого санкционный режим был восстановлен, однако, по сообщениям СМИ, отдельные страны, в том числе Индия и Индонезия, снова обратились в Вашингтон с просьбой о его смягчении. Они объясняют это угрозами мировому рынку нефти из-за перебоев поставок, в частности на фоне напряженности вокруг Ирана и Ормузского пролива, влияющего на глобальные поставки сырья.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие лицензии на временные операции по продаже российской нефти, срок которой истек 16 мая, однако не исключено, что такое решение может быть принято в ближайшее время.