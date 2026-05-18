Цены на нефть взлетели: Трамп созывает советников для обсуждения удара по Ирану

Цены на нефть продолжили уверенный рост на торгах в понедельник, 18 мая. Главным драйвером рынка стал очевидный тупик в усилиях по прекращению войны с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Ситуация существенно накалилась после недавней атаки на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах. Дополнительным фактором давления на рынок выступают ожидания по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа, на которой планируется обсуждение военных вариантов действий против Ирана.

Динамика цен на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 2,01 доллара или на 1,84%, достигнув отметки 111,27 доллара за баррель на 04:32 по Гринвичу.

В начале сессии цена поднималась еще выше, однако впоследствии опустилась чуть ниже уровня 112 долларов, который стал самым высоким показателем с 5 мая.

Аналогичная динамика наблюдается и по отношению к американской нефти марки West Texas Intermediate. Цена на WTI выросла на 2,33 доллара, что составляет 2,21%, и остановилась на уровне 107,75 доллара за баррель.

Перед этим котировки достигали пиковой отметки в 108,70 доллара — максимума с 30 апреля. Следует отметить, что срок действия июньского контракта на американскую нефть истекает уже во вторник.

В течение прошлой недели оба эталонных контракта прибавили в цене более 7%. Такой скачок произошел из-за угасания надежд на заключение мирного соглашения, которое могло бы остановить нападения на гражданские суда и их захват вокруг стратегически важного Ормузского пролива.

Провал дипломатических усилий

Прошлонедельные переговоры между Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином завершились без результатов. Крупнейший мировой импортер нефти не дал никаких намеков на готовность посодействовать разрешению конфликта, спровоцированного американо-израильскими атаками на Иран.

Новые атаки дронов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, вместе с жесткой риторикой со стороны Вашингтона и Тегерана, лишь усилили опасения рынка относительно масштабной эскалации. Официальные представители Эмиратов расследуют источник воздушного удара по атомной электростанции Барака и отмечают, что ОАЭ имеют полное право на ответ в связи с этими террористическими актами.

Саудовская Аравия, со своей стороны, успешно перехватила три беспилотника, залетевших из воздушного пространства Ирака. Эр-Рияд уже предупредил о готовности принять все необходимые оперативные меры для защиты собственного суверенитета и безопасности.

По информации издания Axios, во вторник Дональд Трамп проведет встречу с ведущими советниками по национальной безопасности, в ходе которой подробно обсудит возможные варианты военных действий по Ирану.

