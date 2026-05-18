Цены на нефть пошли вверх на фоне заявлений Трампа об Иране: какими будут цены на украинских АЗС

Сгенерирован с помощью ИИ Gemini / Delo.ua

Мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к Тегерану исчерпывается, и призвал иранскую сторону немедленно заключить соглашение. Несмотря на заявления Тегерана о свободном проходе судов, ситуация в Ормузком проливе остается напряженной. Аналитики указывают на отсутствие реального дипломатического прорыва, что обращает внимание рынка на риски военной эскалации.

По состоянию на вечер пятницы, 15 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на июнь подорожали на $3,54 за баррель или на 3,35% — до $109,3 за баррель. Июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate повысились на $4,25 или на 4,2% — до $105,4 за баррель. За неделю нефть марки Brent подорожала на 7,84%, а WTI – на 10,48%.

Вопрос энергетической безопасности стал одной из центральных тем саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсуждалась возможность закупки Китаем американской нефти вместо иранской. Китай традиционно остается крупнейшим покупателем иранских нефтяных грузов, что делает его ключевым игроком в этом противостоянии. Ослабление санкций может существенно изменить динамику отношений между Вашингтоном, Пекином и Тегераном. Американская сторона рассчитывает убедить Китай помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана, в частности в вопросе разблокирования Ормузского пролива, критически важного для мировой торговли нефтью.

Дизель и бензин продолжат дешеветь на фоне "нормализации" закрытия Ормузского пролива

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели тренд на оптовом рынке дизтоплива в Украине тяготел к росту, хотя средний уровень цен оставался ниже, чем за неделю до этого. По состоянию на вечер пятницы, 15 мая, по сравнению с 13 мая, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 27 коп./л — до 78,03 грн/л, а по сравнению с 8 мая дизель в опте в среднем подешевел на 1,05 грн/л.

На фоне снижения цен в Украине мировые биржевые котировки демонстрируют восходящую динамику. В частности, фьючерсные контракты на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на лондонской бирже ICE 15 мая с начала торгов повысились на $33,90/т (+2,9%) до $1192,25/т. А в течение прошлой недели котировки выросли почти на 3%.

Валютный рынок остается относительно стабильным: курс доллара, по данным НБУ, почти не изменился и составил 43,96 грн/$, в то время как евро снизился на 0,20 грн — до 51,44 грн/€. В пределах недели доллар подешевел на 0,16 грн, а евро – на 0,10 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе, напротив, подорожал. По состоянию на 15 мая по сравнению с 13 мая средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,98 грн/л до 71,53 грн/л, а по сравнению с 8 мая рост цены составил 2,36 грн/л. В "Нефтерынке" отмечают, что цены на бензин дополнительно толкало вверх отсутствие предложений импортного А-95 от государственной компании "Укрнафта".

Бензиновые котировки в ЕС, напротив, снижались. Так, на северо-западном базисе Eurobob накануне, 14 мая, котировки снизились на $22/т - до $1140-1204/т. А южный индикатор 95 Med в зависимости от условий доставки снизился на $31-28/т – до $1159-1187/т.

На АЗС в конце прошлой недели рынок горючего оставался стабильным с незначительными локальными колебаниями. Посреди сетей наблюдались локальные конфигурации. Ukrnafta предлагает скидку на бензин, Parallel снизила цену А-95 на 2 грн/л, BVS подняла цены на бензин и дизель на 1 грн/л. Neftek вернулся к стандартным ценам после завершения акционного периода, в то время как Grand Petrol применил скидку на бензин и дизель. Остальные крупные сети удерживали цены стабильными.

По состоянию на 15 мая по сравнению с 8 мая средняя цена бензина А-95 на заправках выросла на 44 коп./л до 73,55 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 51 коп./л до 87,21 грн/л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, сейчас операторы сетей АЗС уже исчерпали запасы дорогостоящего ресурса, который они накупили в марте и апреле, а спекулятивный фактор вокруг закрытия Ормузского пролива уже отработал. Так что бизнесмен считает, что горючее на украинских АЗС будет двигаться вниз, и на этой неделе бензин и дизтопливо имеют потенциал к снижению в пределах 1-2 грн/л. Однако сети не будут спешить снижать цены на стелах, поскольку накопили убытки в течение предыдущих двух месяцев и хотят их нивелировать.

Автогаз продолжает дешеветь на фоне низкого потребления

По данным "Нефтерынка", в конце прошлой недели пропан-бутан на украинском оптовом рынке дешевел. Так, 15 мая средняя цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 561 грн/т по сравнению с 13 мая, составив 75520 грн/т. В то же время, стоимость партий самовывозом уменьшилась на 307 грн/т, достигнув 72 101 грн/т.

Динамика удешевления с доставкой (на 1,2-2,3%) охватила преимущественно Центральные, Северные и Восточные регионы. Компания "Полтава Газтрейд" предлагала ресурс за 74 500-77 500 грн/т в зависимости от области. Стоимость этой смеси оказалась на 1 000-1 800 грн/т ниже цен предыдущих предложений оператора в среду. В то же время, "Укревротрейд Оил" повысила цену на литовский газ в Волынской области на 550 грн/т — до 70 500 грн/т, однако снизила стоимость американского пропана на 300 грн/т — до 71 300 грн/т.

На рынке самовывоза компании "Полтава Газтрейд", "ТД ДМС Tрейд" и "Газтрон Украина" снизили цены на смеси (538-547 кг/м³) на 300-2 100 грн/т, предлагая их в диапазоне 70 400-75 000 грн/т в Центральных и Западных. В то же время, компания "Барс" предлагала тяжелый микс (555 кг/м³) в Киеве и Полтавской области за 73 000 грн/т. К тому же, "Газтрон Украина" снизила цену на бутан (582 кг/м³) в Ивано-Франковской области на 1 000 грн/т — до 68 000 грн/т.

На АЗС газ подешевел. По состоянию на 15 мая, по сравнению с 8 мая, средняя цена LPG на АЗС снизилась на 1,07 грн/л — до 47,6 грн/л. Во второй половине недели крупные сети OKKO и WOG скорректировали цену на 1 грн/л, KLO снизила ее на 0,40 грн/л, тогда как Grand Petrol провела акционную скидку 2 грн/л. У региональных операторов колебания оставались незначительными, в основном на уровне 0,3-1 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе снижение цены на газ прекратится, поскольку часть трейдеров уже либо приблизилась к точке себестоимости импорта, либо начала работать в минус. На АЗС газ продолжит дешеветь и может упасть в цене еще на 50-70 коп./л.

Также бизнесмен отмечает, что потребление пропан-бутана в Украине остается низким, несмотря на теплый сезон, а рынок этого вида горючего сейчас профицитный.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л
OKKO 78,9 89,9 48,9
WOG 78,9 89,9 48,9
Socar 78,9 89,9 48,8
Motto 70,99 86,99 46,79
БРСМ-Нафта 69,99 83,99 45,49
UPG 73,9 85,9 45,9
UKRNAFTA 72,4 86,9 46,9

Данные: приложения сетей АЗС.