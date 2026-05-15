Нефть дорожает из-за новых захватов судов: Трамп готовит жесткий ответ Ирану

Цены на нефть в пятницу выросли после жесткого заявления Дональда Трампа по поводу Ирана. Президент США подчеркнул, что его терпение исчерпывается, что на фоне новых сообщений о захвате судов в Ормузском проливе спровоцировало очередной скачок котировок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,25%, перейдя отметку в 107 долларов за баррель, в то время как американская нефть WTI прибавила более 1,3% и торгуется по 102,50 доллара.

В целом за неделю нефтяные котировки продемонстрировали стремительный рост на 6-7% из-за критической неопределенности вокруг иранского конфликта.

Ультиматум Трампа и ожидания от Пекина

Главным триггером для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа в эфире Fox News. Глава Белого дома подчеркнул, что его терпение по поводу Тегерана исчерпывается, и призвал иранскую сторону немедленно заключить соглашение.

В то же время, торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что Китай пока демонстрирует прагматизм в отношениях с Ираном, ведь Пекин прямо заинтересован в стабильном судоходстве через Ормузский пролив.

Вопрос энергетической безопасности стал одной из центральных тем саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсуждалась возможность закупки Китаем американской нефти вместо иранской.

Обострение в Ормужском проливе

Несмотря на заявления Тегерана о свободном проходе судов, ситуация в акватории остается напряженной. Аналитики указывают на отсутствие реального дипломатического прорыва, что обращает внимание рынка на риски военной эскалации.

Нефтяные цены подогреваются новыми инцидентами: сообщениями о захвате судна у побережья ОАЭ иранскими силовиками и затоплением грузового судна в водах Омана.

Хотя Вашингтон и Пекин официально договорились о необходимости держать торговые пути открытыми, фактическая блокада пролива продолжает толкать цены вверх.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.