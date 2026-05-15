Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефть дорожает из-за новых захватов судов: Трамп готовит жесткий ответ Ирану

нефть
Цены на нефть снова взлетели / Depositphotos

Цены на нефть в пятницу выросли после жесткого заявления Дональда Трампа по поводу Ирана. Президент США подчеркнул, что его терпение исчерпывается, что на фоне новых сообщений о захвате судов в Ормузском проливе спровоцировало очередной скачок котировок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,25%, перейдя отметку в 107 долларов за баррель, в то время как американская нефть WTI прибавила более 1,3% и торгуется по 102,50 доллара.

В целом за неделю нефтяные котировки продемонстрировали стремительный рост на 6-7% из-за критической неопределенности вокруг иранского конфликта.

Ультиматум Трампа и ожидания от Пекина

Главным триггером для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа в эфире Fox News. Глава Белого дома подчеркнул, что его терпение по поводу Тегерана исчерпывается, и призвал иранскую сторону немедленно заключить соглашение.

В то же время, торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что Китай пока демонстрирует прагматизм в отношениях с Ираном, ведь Пекин прямо заинтересован в стабильном судоходстве через Ормузский пролив.

Вопрос энергетической безопасности стал одной из центральных тем саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсуждалась возможность закупки Китаем американской нефти вместо иранской.

Обострение в Ормужском проливе

Несмотря на заявления Тегерана о свободном проходе судов, ситуация в акватории остается напряженной. Аналитики указывают на отсутствие реального дипломатического прорыва, что обращает внимание рынка на риски военной эскалации.

Нефтяные цены подогреваются новыми инцидентами: сообщениями о захвате судна у побережья ОАЭ иранскими силовиками и затоплением грузового судна в водах Омана.

Хотя Вашингтон и Пекин официально договорились о необходимости держать торговые пути открытыми, фактическая блокада пролива продолжает толкать цены вверх.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

Автор:
Татьяна Бессараб