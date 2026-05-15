Украина и Россия начали обмен пленными "1000 на 1000": домой вернулись 205 военных

Украина и Россия начали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который президент Владимир Зеленский анонсировал еще 9 мая. В рамках первого этапа домой вернулись 205 украинских военных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Среди освобожденных – военнослужащие Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины.

По словам президента, большинство военных находились в российском плену еще с 2022 года. Среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и территории Чернобыльской АЭС.

В Украину вернулись рядовые, сержанты и офицеры. Самому младшему освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.

"Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали из "Азовстали" ранеными. Впереди всех ждет реабилитация", — написал Лубинец.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые пополняют обменный фонд, а также международных партнеров, которые помогают в процессе освобождения пленных.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит работу над возвращением всех граждан, которые остаются в российском плену.

Напомним, 24 апреля в рамках очередного обмена Украина вернула домой 193 своих защитников – военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.

Автор:
Татьяна Гойденко