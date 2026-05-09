Зеленский разрешил провести парад в Москве, анонсировал перемирие и обмен пленными

Владимир Зеленский
Зеленский разрешил провести парад в Москве / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №374/2026, которым разрешил проведение 9 мая парада в Москве и временно исключил территорию Красной площади из плана применения украинского вооружения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 10:00 утра 9 мая по киевскому времени и будут касаться определенного территориального квадрата в районе Красной площади.

В указе отмечено, что решение принято "с гуманитарной целью" в рамках состоявшихся 8 мая 2026 года переговоров с американской стороной.

Одновременно Зеленский сообщил о договоренности по обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". По его словам, также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над возвращением своих граждан из российского плена и поручил команде оперативно подготовить все, что необходимо для проведения обмена.

Вероятный обмен может стать одной из самых больших за время полномасштабной войны, а объявленный режим тишины — одной из самых масштабных краткосрочных договоренностей между сторонами за последний период.

Зеленский сообщал, что Украина готова отказаться от ударов по российской нефтеперерабатывающей и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.

Автор:
Татьяна Гойденко