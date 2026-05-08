Apple и Intel договорились о производстве чипов для iPhone: детали сделки
Технологические гиганты Apple и Intel достигли предварительной договоренности о сотрудничестве. Intel будет производить часть микросхем для устройств изготовителя iPhone.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters .
Переговоры между компаниями продолжались более года и были достаточно интенсивными, однако лишь в последние месяцы стороны пришли к официальному согласию.
На фоне этих новостей акции Apple выросли на 2%, тогда как котировки Intel продемонстрировали стремительный рост сразу на 14%.
Для Intel этот контракт является стратегически важным шагом в попытках возродить свой бизнес по изготовлению полупроводников.
Компания стремится закрепить статус ключевого игрока на глобальном рынке микросхем, переживающего бум из-за спроса на новые технологии.
Стоит отметить, что это не первый большой успех Intel за последнее время. В прошлом месяце компания заключила партнерство с Tesla и SpaceX Илона Маска. Intel производит процессоры для проекта Terafab, который должен обеспечить амбиции Маска в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
Пока остается неизвестным, для каких именно продуктов Apple Intel будут поставляться компоненты. Официальных комментариев от представителей компаний пока не поступало.
Напомним, после серии проблем в 2024 году, включая неудачный проект в сфере искусственного интеллекта и сокращение тысяч рабочих мест, акции Intel выросли на 84% в 2025 году, значительно опередив индекс полупроводников, что дополнительно подтверждает восстановление доверия инвесторов.