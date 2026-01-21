Запланована подія 2

Акции Intel выросли на 84% в 2025 году благодаря центрам обработки данных и чипам

stand, intel, 16th, china
Акции Intel выросли на 84% / Depositphotos

Акционеры Intel впервые за многие кварталы демонстрируют оптимизм по поводу будущих результатов компании. Генеральный директор Лип-Бу Тан продолжает реализацию стратегии обновления, а быстрое расширение центров обработки данных поддерживает высокий спрос на традиционные серверные процессоры компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

После серии проблем в 2024 году, включая неудачный проект в сфере искусственного интеллекта и сокращение тысяч рабочих мест, акции Intel выросли на 84% в 2025 году, значительно опередив индекс полупроводников, что дополнительно подтверждает восстановление доверия инвесторов.

Во время прошлогодних инвестиционных шагов, включая вложение $5 млрд от Nvidia и $2 млрд от SoftBank, а также долей правительства США, компания укрепила баланс и получила финансовую гибкость для переформатирования производства и стратегии в сфере искусственного интеллекта.

Аналитики положительно оценивают перспективы компании. По данным LSEG, ожидается, что бизнес центров обработки данных Intel в четвертом квартале 2025 года вырастет более чем на 30% до $4,43 млрд, а продажи подразделения персональных компьютеров возрастут на 2,5% до $8,21 млрд.

Несмотря на оптимистичные ожидания в сегменте серверных процессоров, Intel сталкивается с вызовами на рынке ПК. Конкуренция с AMD и Arm, а также рост цен на микросхемы памяти могут привести к падению спроса на ноутбуки. Аналитики UBS прогнозируют понижение мировых поставок ПК на 4% в 2026 году.

Компания также начала поставку новых чипов Panther Lake, изготовленных по передовой технологии Intel 18A, что позволит частично компенсировать потери на рынке ПК. Производство и качество этих чипов постепенно улучшаются, хотя лишь небольшой процент кремниевых пластин соответствует высоким стандартам для клиентов.

Специалисты отмечают, что краткосрочная динамика компании выглядит самой оптимистичной в последние годы, а большинство аналитических компаний повысили свои целевые цены или рейтинги для Intel.

Добавим, в октябре прошлого года акции Intel резко выросли после того, как компания опубликовала результаты за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Автор:
Татьяна Гойденко