Акции Intel выросли на 10% после многомиллиардных инвестиций

Акции американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel резко выросли после того, как компания опубликовала результаты за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Компании удалось превысить прогноз прибыли благодаря жестким мерам по сокращению расходов, которые Intel активно внедряет в течение последних месяцев.

Аналитики отмечают, что это стало первым квартальным отчетом после крупных многомиллиардных инвестиций со стороны Nvidia, японского SoftBank и правительства США, что усилило доверие на рынке и ожидание дальнейшего роста денежных потоков.

В пятницу на Франкфуртской бирже ценные бумаги производителя микропроцессоров подскочили почти на 10%, что явилось продолжением роста на американских рынках накануне, где акции подорожали примерно на 7%.

Такой рывок на бирже инвесторы рассматривают как признак стабилизации и потенциального обновления позиций Intel на фоне жесткой конкуренции в сегменте полупроводников и высокопроизводительных вычислений.

Заметим, в августе президент США Дональд Трамп объявил о приобретении 10% акций компании Intel в рамках нового соглашения, предусматривающего конвертацию правительственных грантов в капитал производителя чипов.

В тот же месяц японский конгломерат SoftBank заявил, что инвестирует $2 млрд в развитие Intel. Это стало значительным вотумом доверия для производителя чипов, находившегося в тяжелом положении. На фоне этой новости акции Intel выросли на 6% на расширенных торгах.