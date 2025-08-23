США приобрели 10% акций Intel: Трамп конвертировал гранты в долю компании

Президент США Дональд Трамп объявил о приобретении государством 10% акций компании Intel в рамках нового соглашения, предусматривающего конвертацию правительственных грантов в капитал производителя чипов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно договоренности, Соединенные Штаты получат 433,3 миллиона акций Intel на сумму 8,9 миллиарда долларов, уплатив 20,47 доллара за акцию. Это примерно на 4 доллара дешевле цены закрытия ценных бумаг компании в пятницу, которая составляла 24,80 доллара. Часть финансирования из грантов, выделенных еще администрацией Джо Байдена в рамках закона CHIPS, а также из программы Secure Enclave.

Соглашение гарантирует Intel около 10 млрд долларов для строительства и расширения производственных мощностей в США. В то же время, правительство сможет увеличить долю своего участия, если бизнес по производству полупроводников будет демонстрировать дальнейший рост.

Это решение стало очередным примером активного вмешательства Белого дома в деятельность американских корпораций, направленного на укрепление позиций страны в сфере высоких технологий.

Агентство пишет, что этот шаг также улучшил отношения между Дональдом Трампом и генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Лишь недавно президент призвал его к отставке из-за вероятных конфликтов интересов, связанных с китайскими компаниями. После личных переговоров, состоявшихся 22 августа, стороны пришли к компромиссу.

"Он хотел сохранить свою работу и в результате мы получили 10 миллиардов долларов для Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

Министр торговли Говард Латник подчеркнул, что достигнутая договоренность справедлива как для Intel, так и для американцев. На фоне новости акции компании выросли примерно на 1% в послерыночных торгах, прибавив 5,5% подъема во время основной сессии.

Вложения в Intel стали частью более широкой стратегии администрации Трампа, которая предполагает усиление государственного контроля в стратегически важных отраслях. Среди последних примеров — соглашение с Nvidia о продажах в Китае, инвестиции Пентагона в MP Materials для увеличения производства редкоземельных магнитов, а также получение правительством «золотой акции» в процессе приобретения US Steel на японском Nippon Steel.

Напомним, еще 15 августа стало известно, что администрация Трампа обсуждает возможность приобретения правительством доли у корпорации Intel.