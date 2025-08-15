СМИ узнали о планах правительства США купить долю у Intel: акции компании растут, а Белый дом говорит о "спекуляциях"

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность приобретения правительством доли в корпорации Intel.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации агентства, тема была поднята во время встречи главы государства с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Ранее Трамп публично критиковал руководителя компании за задержки в строительстве крупного производственного комплекса в штате Огайо, рассматриваемого как ключевой элемент американской стратегии возобновления внутреннего производства полупроводников.

Потенциальное приобретение доли у Intel рассматривается как инструмент государственной поддержки национальной полупроводниковой индустрии. Вероятно, финансирование может быть направлено на ускорение запуска завода в Огайо, открытие которого уже не раз переносилось.

Intel отказалась комментировать информацию о возможности обсуждения государственной инвестиции, но заявила, что компания остается "глубоко приверженной поддержке усилий президента Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США" . Представитель Белого дома, в свою очередь, заявил, что "обсуждение гипотетических соглашений следует рассматривать как спекуляции, если только администрация официально не объявит об этом".

Акции Intel растут

Акции Intel в четверг росли в цене до 8,9%. По итогам торгов в Нью-Йорке они подорожали на 7,4%, до $23,86, что подняло рыночную капитализацию компании примерно до $104,4 млрд.

После закрытия основной сессии котировки продолжили расти примерно на 4%.

Отметим, что вопрос государственного участия в производстве чипов приобрел актуальность на фоне роста конкуренции с Китаем и Тайванем, а также глобального спроса на полупроводники для искусственного интеллекта и оборонной отрасли.

В апреле мы писали, что генеральный директор Intel Лип-Бу Тан оказался инвестором более 600 китайских компаний.