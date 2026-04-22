Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит российской нефти "Дружбой"

"Укртранснефть" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию. Фото: Getty Images

АО "Укртранснафта" сообщило венгерскую нефтегазовую компанию MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" и о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств и готово возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба MOL.

Действие форс-мажорных обстоятельств, введенных с 27 января 2026 года, прекращено по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года.

АО "Укртранснафта", компания, ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе и выразила готовность возобновить транзит российской нефти.

Отметим, Украина возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду, 22 апреля. Ожидается, что произойдет во второй половине дня.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденную в результате российского удара   участок нефтепровода   "Дружба" обеспечила техническую возможность его работы.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ   Венгрия заблокировала ссуду   размером 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз   предложил Украине техническую поддержку   и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Автор:
Светлана Манько