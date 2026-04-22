"Укртранснафта" повідомила про готовність відновити транзит російської нафти "Дружбою"

нафтопровід Дружба
АТ "Укртранснафта" повідомило угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" і про припинення дії форс-мажорних обставин і готова відновити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба MOL.

Зазначається, що дію форс-мажорних обставин, запроваджених з 27 січня 2026 року, припинено станом на 18:00 21 квітня 2026 року. 

АТ "Укртранснафта", компанія, відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі і висловила готовність відновити транзит російської нафти. 

"АТ "Укртранснафта" транспортує нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба" у напрямку країн Центральної та Східної Європи відповідно до укладених контрактів, міжнародного та українського законодавства.  Що стосується інформації про власника нафти, то єдиним власником значного обсягу ресурсу на кордоні України з Білоруссю є група MOL.

Зауважимо, Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" вже у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу "Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи. 

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба". 

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Автор:
Світлана Манько