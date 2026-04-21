Україна відновила нафтопровід "Дружба" після російських атак – Зеленський

Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу “Дружба” та забезпечила технічну можливість для його подальшого відновлення роботи.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський.

Нафтопровід "Дружба" може запрацювати

Україна визначила ключові пріоритети в енергетичній співпраці з міжнародними партнерами. Серед них — забезпечення стабільних постачань пального, прискорення фінансування енергетичних проєктів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Зокрема, в умовах глобальної енергетичної нестабільності, спричиненої війною в Ірані, Україна наголошує на необхідності повного виконання домовленостей щодо постачання пального. На квітень і травень необхідні обсяги вже забезпечені.

Також цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну", де обговорюватимуть прискорення фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури та посилення її захисту.

Окремо зазначається, що Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій російським ударом ділянці нафтопроводу "Дружба", що створює технічну можливість для відновлення його роботи. Водночас підкреслюється ризик повторних атак з боку Росії, попри проведені відновлювальні роботи.

Крім того, Україна розраховує на розблокування погодженого Європейською радою пакета підтримки та подальший прогрес у питаннях євроінтеграційних кластерів. Уряд також закликає до посилення санкційного тиску на Росію та диверсифікації енергопостачання в Європі.

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", - наголосив президент.

Україна наголошує, що Європа має зменшувати залежність від держав, які використовують енергоресурси як інструмент тиску.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Нагадаємо, Україна сподівається, що постачання нафти трубопроводом "Дружба" відновиться вже у вівторок, 21 квітня, що дозволить Європейському Союзу розблокувати критично важливий для Києва кредит у розмірі 90 млрд євро.