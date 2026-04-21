Україна відновлює роботу нафтопроводу "Дружба" 21 квітня: Мадяр застерігає Зеленського від шантажу

Україна сподівається, що постачання нафти трубопроводом "Дружба" відновиться вже у вівторок, 21 квітня, що дозволить Європейському Союзу розблокувати критично важливий для Києва кредит у розмірі 90 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, саме на 21 квітня запланували провести технічні випробування трубопроводу.

Своєю чергою 14 квітня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" планують відновити до кінця квітня, хоча і не в повному обсязі, але достатньому для нормального функціонування.

Мадяр закликав Зеленського відновити роботу нафтопроводу "Дружба"

Майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до президента Володимира Зеленського 20 квітня із закликом відновити роботу нафтопроводу "Дружба" якомога швидше після ремонту, повідомляє The Guardian.

На запитання журналістів Мадяр припустив, що відновлення поставок нафти через "Дружбу" може статися найближчими днями. Також він застеріг Зеленського від використання трубопроводу для тиску на Будапешт щодо кредиту ЄС в 90 млрд євро, який блокує уряд Віктора Орбана.

Так, Мадяр закликав українського лідера відновити поставки сировини через нафтопровід якомога швидше після ремонту.

Водночас майбутній угорський премʼєр також додав, що його уряд скасує вето на європейську позику в 90 млрд євро, як тільки "Дружба" запрацює.

17 квітня Мадяр заявив журналістам, що постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" може бути відновлено вже наступного тижня.

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини, не працює з січня після удару російського безпілотника.

Це стало предметом політичної суперечки під час виборчої кампанії в Угорщині, оскільки Орбан звинуватив Київ у затягуванні ремонтних робіт з політичних причин, що президент України Володимир Зеленський заперечив.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.