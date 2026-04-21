Ключовими інвесторами у FMCG-секторі є Carlsberg, Nestle, Philip Morris – рейтинг NV.ua

У секторі товарів повсякденного попиту (FMCG) ключовими інвесторами стали "пивна" група Carlsberg (3,5 млрд грн), Nestle (2,9 млрд грн), Philip Morris в Україні (1,8 млрд грн).

Про це йдеться у рейтингу найбільших приватних інвесторів за час війни, лідери якого за 4 роки повномасштабного вторгнення інвестували в національну економіку понад 400 млрд грн.

Під час роботи над рейтингом редакція врахувала лише класичні капітальні інвестиції (CAPEX) — витрати на активи, які амортизуються та відображаються в балансі компанії як основні засоби.

Серед угод злиття та поглинання (M&A) NV брав до уваги транзакції, у яких кошти інвестувалися в активи в українській юрисдикції.

До найбільших інвесторів у FMCG-секторі також увійшли JTI Україна, Star Brands, Uniliver Україна та компанія Біосфера.

Лідером "енергетичної" частини рейтингу стала компанія ДТЕК, агропромислового комплексу та ритейлу – МХП, телекомунікацій, банків та інвесткомпаній – Київстар, фармацевтики та медицини – Фармак.