Вітрова енергетика набирає обертів: проєкт першої ВЕС на Закарпатті отримав "зелений Оскар"

17 квітня у Києві відбулася церемонія 100 gREen AWARD-2025 — національної відзнаки, започаткованої Global 100 RE Ukraine для визнання найкращих реалізованих проєктів у сфері зеленої трансформації. До події долучилися представники держави, бізнесу, міжнародних організацій та експертного середовища, які формують нову енергетичну реальність країни.

Цьогоріч серед 18 лауреатів — одразу п’ять компаній, що входять до Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА). Однією із ключових відзнак стала нагорода для УК "Вітряні парки України", чий проєкт ВЕС "Нижні Ворота" отримав визнання як "Лідер вітроенергетичної трансформації регіону".

В Українській вітроенергетичній асоціації зазначають, що цей проєкт став знаковим для галузі, адже його реалізація в умовах повномасштабної війни є свідченням віри в майбутнє української енергетики:

"Ця нагорода — за сміливість і наполегливість. ВЕС "Нижні Ворота" стала першою в історії Закарпаття вітроелектростанцією — регіону, де вітроенергетика раніше була присутня хіба що на мапах потенціалу".

Проєкт став справжнім вітроенергетичним проривом Закарпаття. У часи, коли ворог здійснює цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру, спричиняючи дефіцит електроенергії в регіонах, вітроелектростанція потужністю 80,8 МВт здатна забезпечити чистою електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств.

Окрему увагу журі 100 gREen AWARD-2025 приділило технологічному рішенню проєкту. Станція у Нижньоворітській громаді складається із 16 сучасних вітротурбін, виготовлених єдиним в Україні виробником мультимегаватного класу — підприємством "Френдлі Віндтехнолоджі", яке було вимушено релоковано на Закарпаття. Тому запуск першої ВЕС — це не лише нові генеруючі потужності, а й початок нової сторінки розвитку енергетичного машинобудування в регіоні.

"Цей проєкт показує, що українські технології та партнерство із громадами можуть створювати стійку, економічно ефективну та екологічну генерацію навіть у складних умовах. У своїх ініціативах компанія послідовно використовує турбіни українського виробництва. Це не просто підтримка принципу "Зроблено в Україні", а свідомий вибір на користь розвитку національної промисловості", — зазначає перший заступник генерального директора УК "Вітряні парки України" Андрій Сергієнко

Важливою складовою проєкту стала взаємодія із громадами. Компанія першою в Україні впровадила модель, за якою частина коштів від продажу електроенергії спрямовується до місцевого бюджету. У 2025 році це дозволило Нижньоворітській громаді отримати 14,1 млн грн на розвиток інфраструктури та соціальних ініціатив.

"Відзнака підтверджує, що вітрова енергетика вже сьогодні трансформує регіони — створює нові можливості для громад, посилює енергетичну стійкість та формує основу для подальшого розвитку. І важливо, що ця трансформація відбувається завдяки українським технологіям та власним рішенням", — підсумував Сергієнко.

У рамках 100 gREen AWARD-2025 також відзначили проєкти-переможці у сфері систем накопичення енергії, сонячної генерації та енергоефективності. Це свідчить про те, що зелена енергетика в Україні поступово стає одним із ключових інструментів економічного розвитку та енергетичної безпеки.

В УК "Вітряні парки України" наголошують, що отримана відзнака є результатом спільної роботи команди та партнерів. "Працюємо далі, щоб кожен новий проєкт ставав стабільним джерелом для розвитку громад та енергетичної стійкості країни".