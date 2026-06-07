Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі

Армія РФ завдала ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Відомо про постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки є постраждалі, яких евакуювали катерами Військово-Морських Сил ЗСУ.

Кулеба зазначив, що малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 29 травня російська армія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі, атакувавши дронами три іноземні торговельні судна.