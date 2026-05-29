Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала три цивільні судна в Чорному морі: є поранені

судно
Росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі / Мінрозвитку громад і територій

29 травня російська армія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі, атакувавши дронами три іноземні торговельні судна.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, ворожі БпЛА протягом вечора та ночі атакували три іноземні торговельні судна, що рухалися морським коридором.

Кулеба розповів внаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів.

"На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу зазнали легких поранень — їм надали необхідну допомогу. Саме судно відбуксироване для проведення ремонту", - зазначив міністр.

Він додав, що попри постійні російські атаки, Україна зберігає роботу морського коридору, а порти й екіпажі продовжують забезпечувати рух вантажів і глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня російська армія атакували китайське торговельне судно у водах України

Автор:
Світлана Манько