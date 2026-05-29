Росія атакувала три цивільні судна в Чорному морі: є поранені

29 травня російська армія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі, атакувавши дронами три іноземні торговельні судна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, ворожі БпЛА протягом вечора та ночі атакували три іноземні торговельні судна, що рухалися морським коридором.

Кулеба розповів внаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів.

"На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу зазнали легких поранень — їм надали необхідну допомогу. Саме судно відбуксироване для проведення ремонту", - зазначив міністр.

Він додав, що попри постійні російські атаки, Україна зберігає роботу морського коридору, а порти й екіпажі продовжують забезпечувати рух вантажів і глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня російська армія атакували китайське торговельне судно у водах України