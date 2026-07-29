Дарницька ТЕЦ реструктуризує борги: що це означає для споживачів

Господарський суд міста Києва затвердив План превентивної реструктуризації ТОВ “Євро-Реконструкція” (Дарницька ТЕЦ). Механізм дозволяє підприємству завчасно врегулювати фінансові зобов’язання перед кредиторами та акумулювати ресурси для відновлення станції та підготовки до нового опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Документ став результатом переговорів із кредиторами, які погодили строки розрахунків та погодилися списати нараховані штрафи, пеню й відсотки (крім банків та податкових органів).

Причини реструктуризації

Фінансове навантаження на ТЕЦ зросло через заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах для населення, а також вимушені витрати воєнного часу.

У 2022–2023 роках станція перейшла на газову групу вугілля, а після неодноразових російських атак (зокрема найважчого удару 3 лютого 2026 року) власним коштом відновлювала пошкоджене обладнання.

Основним джерелом виконання Плану стане компенсація різниці в тарифах від держави.

Додатково акціонери спрямують на погашення боргів кошти, які держава має виплатити Черкаській та Сумській ТЕЦ, що входять до однієї групи компаній.

Що це означає для споживачів

У компанії наголошують, що превентивна реструктуризація не вплине на надання послуг.

"Головним пріоритетом Дарницької ТЕЦ залишається надійне та безперебійне забезпечення мешканців лівобережної частини Києва теплом і гарячою водою", - зазначили в компанії.

Про "Євро-Реконструкцію"

ТОВ "Євро-Реконструкція" — це приватний оператор теплопостачання в Києві, який забезпечує теплом та гарячою водою понад 1000 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, експлуатуючи Дарницьку ТЕЦ-4.

Компанія здійснює виробництво та постачання енергії, а також модернізує мережі відповідно до європейських стандартів.

За даними Оpendatabot, керівником компанії є Олексій Сидоренко, а кінцевим бенефіціарним власником — Анатолій Шкрібляк.

Нагадаємо, ворожа атака 3 лютого завдала критичних ударів по Дарницькій ТЕЦ, що забезпечує теплом мешканців двох районів лівобережної частини столиці. За висновками фахівців, на відновлення систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців.