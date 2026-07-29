- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Дарницька ТЕЦ реструктуризує борги: що це означає для споживачів
Господарський суд міста Києва затвердив План превентивної реструктуризації ТОВ “Євро-Реконструкція” (Дарницька ТЕЦ). Механізм дозволяє підприємству завчасно врегулювати фінансові зобов’язання перед кредиторами та акумулювати ресурси для відновлення станції та підготовки до нового опалювального сезону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.
Документ став результатом переговорів із кредиторами, які погодили строки розрахунків та погодилися списати нараховані штрафи, пеню й відсотки (крім банків та податкових органів).
Причини реструктуризації
Фінансове навантаження на ТЕЦ зросло через заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах для населення, а також вимушені витрати воєнного часу.
У 2022–2023 роках станція перейшла на газову групу вугілля, а після неодноразових російських атак (зокрема найважчого удару 3 лютого 2026 року) власним коштом відновлювала пошкоджене обладнання.
Основним джерелом виконання Плану стане компенсація різниці в тарифах від держави.
Додатково акціонери спрямують на погашення боргів кошти, які держава має виплатити Черкаській та Сумській ТЕЦ, що входять до однієї групи компаній.
Що це означає для споживачів
У компанії наголошують, що превентивна реструктуризація не вплине на надання послуг.
"Головним пріоритетом Дарницької ТЕЦ залишається надійне та безперебійне забезпечення мешканців лівобережної частини Києва теплом і гарячою водою", - зазначили в компанії.
Про "Євро-Реконструкцію"
ТОВ "Євро-Реконструкція" — це приватний оператор теплопостачання в Києві, який забезпечує теплом та гарячою водою понад 1000 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, експлуатуючи Дарницьку ТЕЦ-4.
Компанія здійснює виробництво та постачання енергії, а також модернізує мережі відповідно до європейських стандартів.
За даними Оpendatabot, керівником компанії є Олексій Сидоренко, а кінцевим бенефіціарним власником — Анатолій Шкрібляк.
Нагадаємо, ворожа атака 3 лютого завдала критичних ударів по Дарницькій ТЕЦ, що забезпечує теплом мешканців двох районів лівобережної частини столиці. За висновками фахівців, на відновлення систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців.