Дарницкая ТЭЦ реструктуризирует долги: что это значит для потребителей

Хозяйственный суд города Киева утвердил План превентивной реструктуризации ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ). Механизм позволяет предприятию заблаговременно урегулировать финансовые обязательства перед кредиторами и аккумулировать ресурсы для восстановления станции и подготовки к новому отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Документ стал результатом переговоров с кредиторами, согласовавшими сроки расчетов и согласившимся списать начисленные штрафы, пеню и проценты (кроме банков и налоговых органов).

Причины реструктуризации

Финансовая нагрузка на ТЭЦ выросла из-за задолженности государства по компенсации разницы в тарифах для населения, а также вынужденные расходы военного времени.

В 2022–2023 годах станция перешла на газовую группу угля, а после неоднократных российских атак (в том числе тяжелейшего удара 3 февраля 2026 года) за свой счет восстанавливала поврежденное оборудование.

Основным источником выполнения Плана станет компенсация разницы в тарифах от государства.

Дополнительно акционеры направят на погашение долгов средства, которые государство должно выплатить входящим в одну группу компаний Черкасской и Сумской ТЭЦ.

Что это значит для потребителей

В компании отмечают, что превентивная реструктуризация не повлияет на предоставление услуг.

"Главным приоритетом Дарницкой ТЭЦ остается надежное и бесперебойное обеспечение жителей левобережной части Киева теплом и горячей водой", - отметили в компании.

О "Евро-Реконструкции"

ООО " Евро-реконструкция " — это частный оператор теплоснабжения в Киеве, обеспечивающий теплом и горячей водой более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах, эксплуатируя Дарницкую ТЭЦ-4.

Компания осуществляет производство и поставку энергии, а также модернизирует сети в соответствии с европейскими стандартами.

За данным Оpendatabot, руководителем компании является Алексей Сидоренко, а конечным владельцем бенефициара — Анатолий Шкрибляк.

Напомним, вражеская атака 3 февраля нанесла критические удары по Дарницкой ТЭЦ, что обеспечивает теплом жителей двух районов левобережной части столицы. По выводам специалистов, на восстановление систем и оборудования уйдет не менее двух месяцев.