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Дарницкая ТЭЦ реструктуризирует долги: что это значит для потребителей
Хозяйственный суд города Киева утвердил План превентивной реструктуризации ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ). Механизм позволяет предприятию заблаговременно урегулировать финансовые обязательства перед кредиторами и аккумулировать ресурсы для восстановления станции и подготовки к новому отопительному сезону.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
Документ стал результатом переговоров с кредиторами, согласовавшими сроки расчетов и согласившимся списать начисленные штрафы, пеню и проценты (кроме банков и налоговых органов).
Причины реструктуризации
Финансовая нагрузка на ТЭЦ выросла из-за задолженности государства по компенсации разницы в тарифах для населения, а также вынужденные расходы военного времени.
В 2022–2023 годах станция перешла на газовую группу угля, а после неоднократных российских атак (в том числе тяжелейшего удара 3 февраля 2026 года) за свой счет восстанавливала поврежденное оборудование.
Основным источником выполнения Плана станет компенсация разницы в тарифах от государства.
Дополнительно акционеры направят на погашение долгов средства, которые государство должно выплатить входящим в одну группу компаний Черкасской и Сумской ТЭЦ.
Что это значит для потребителей
В компании отмечают, что превентивная реструктуризация не повлияет на предоставление услуг.
"Главным приоритетом Дарницкой ТЭЦ остается надежное и бесперебойное обеспечение жителей левобережной части Киева теплом и горячей водой", - отметили в компании.
О "Евро-Реконструкции"
ООО " Евро-реконструкция " — это частный оператор теплоснабжения в Киеве, обеспечивающий теплом и горячей водой более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах, эксплуатируя Дарницкую ТЭЦ-4.
Компания осуществляет производство и поставку энергии, а также модернизирует сети в соответствии с европейскими стандартами.
За данным Оpendatabot, руководителем компании является Алексей Сидоренко, а конечным владельцем бенефициара — Анатолий Шкрибляк.
Напомним, вражеская атака 3 февраля нанесла критические удары по Дарницкой ТЭЦ, что обеспечивает теплом жителей двух районов левобережной части столицы. По выводам специалистов, на восстановление систем и оборудования уйдет не менее двух месяцев.