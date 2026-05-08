На Дарницкой ТЭЦ установят резервный источник тепла: как Киев готовит защиту для жителей левого берега

Дарницкая ТЭЦ испытала значительные разрушения / УНИАН

Правительство обязало Киев до сентября завершить подготовку к зиме и активизировать децентрализацию теплоснабжения на ключевых ТЭЦ. На Дарницкой ТЭЦ появится распределенная энергосистема.

Как пишет Delo.ua, об этом в эфире программы Новости.LIVE "Киевское время" рассказал заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Ситуация в Дарницком районе

Положительные сдвиги зафиксированы в зоне обслуживания ТЭЦ-4. После обращения городских властей Агентство восстановления взяло на себя полную ответственность за децентрализацию теплоснабжения в этом районе.

"Наработаны решения, которые позволят более 500 МВт тепловой распределенной генерации реализовать и обеспечить жителей города Киева именно этой зоны альтернативным резервным источником тепловой генерации", - подчеркнул замминистра.

Это обеспечит жителей Дарницкого района надежным резервным источником тепла при чрезвычайных ситуациях.

Проблемы с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Несмотря на успехи на левом берегу ситуация на других критических объектах города остается сложной. В ведомстве указывают крайне низкие темпы работ в зонах ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Я бы очень хотел активности именно в зоне киевской ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, активности от Киева, конкретных движений и действий, закупке оборудования, начале работ, для того чтобы мы имели возможность и все жители убедиться в том, что о подлинности намерений и движений городских властей относительно подготовки к следующим зимам", - добавил Ковальчук.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Автор:
Татьяна Бессараб