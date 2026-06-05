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Из-за жары в Украине начнут останавливать тяжеловесные грузовики
В Украине в период повышения температуры воздуха будут вводиться сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта на дорогах государственного значения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.
Новые ограничения для фур
Такие меры призваны уберечь дорожное покрытие от разрушения во время жары. При высоких температурах асфальтобетон становится более уязвимым к нагрузкам, что может приводить к его деформации и повреждению.
Ограничения будут действовать для транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в случае, если температура воздуха будет превышать +28 °C.
На автомобильных дорогах государственного значения и основных логистических маршрутах установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты, информирующие водителей о введенных ограничениях.
Для временного отстоя грузовиков во время запрета совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяют специальные площадки и стоянки.
В то же время, ограничения не будут распространяться на:
- транспорт, задействованный в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- перевозку опасных и скоропортящихся грузов;
- перевозку живых животных и птицы;
- военные перевозки и транспортировка грузов для нужд обороны.
Перевозчиков и водителей призвали учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.
О дате начала действия сезонных ограничений, а также перечне мест для временного отстоя тяжеловесного транспорта будет сообщено дополнительно.
Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.