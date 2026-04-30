Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские фуры смогут ездить в Африку: Рада одобрила новые правила перевозок из Марокко

фура
Украинским перевозчикам разрешили прямые рейсы в Марокко / Depositphotos

Украинский логистический бизнес получил доступ к новому перспективному рынку. 30 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала межправительственное соглашение с Королевством Марокко о международных автомобильных перевозках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин.

Это решение стало ответом на системный запрос отечественных экспортеров и перевозчиков, стремящихся расширить географию работы вне традиционных маршрутов в Европе и Азии.

Ранее украинские компании были вынуждены строить сложные логистические цепочки из-за третьих стран, что значительно удорожало стоимость доставки.

Документ устанавливает четкие правила транспортировки пассажиров и грузов, а также позволяет выполнять не только двусторонние, но и транзитные перевозки. Это открывает путь к прямому сообщению, что положительно отразится на конкурентоспособности украинских товаров в Северной Африке.

Что изменяет сделка:

  • определяет правила доступа перевозчиков к рынку;
  • устанавливает условия перевозок пассажиров и грузов;
  • разрешает двусторонние, транзитные перевозки и перевозки в третьи страны.

Что смогут украинские перевозчики:

  • выполнять прямые перевозки между Украиной и Марокко;
  • открывать новые маршруты;
  • уменьшать логистические расходы; повышать конкурентоспособность.

Выбор Марокко как стратегического партнера в сфере перевозок не случаен. По итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг отметки в 280 миллионов долларов и демонстрирует стабильную тенденцию к росту.

Прямое автомобильное сообщение позволит украинским перевозчикам, уже работающим в более чем 50 странах мира, оптимизировать свои расходы и предлагать бизнесу более выгодные тарифы.

Напомним, с 1 января 2026 г. разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) и бортовые журналы к ним перешли в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.

Напомним, Кабимин по инициативе министерства развития общин и территорий принял постановление, изменяющее порядок технического контроля для международных грузовых перевозчиков, работающих по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Автор:
Татьяна Бессараб