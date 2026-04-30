Украинские фуры смогут ездить в Африку: Рада одобрила новые правила перевозок из Марокко
Украинский логистический бизнес получил доступ к новому перспективному рынку. 30 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала межправительственное соглашение с Королевством Марокко о международных автомобильных перевозках.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин.
Это решение стало ответом на системный запрос отечественных экспортеров и перевозчиков, стремящихся расширить географию работы вне традиционных маршрутов в Европе и Азии.
Ранее украинские компании были вынуждены строить сложные логистические цепочки из-за третьих стран, что значительно удорожало стоимость доставки.
Документ устанавливает четкие правила транспортировки пассажиров и грузов, а также позволяет выполнять не только двусторонние, но и транзитные перевозки. Это открывает путь к прямому сообщению, что положительно отразится на конкурентоспособности украинских товаров в Северной Африке.
Что изменяет сделка:
- определяет правила доступа перевозчиков к рынку;
- устанавливает условия перевозок пассажиров и грузов;
- разрешает двусторонние, транзитные перевозки и перевозки в третьи страны.
Что смогут украинские перевозчики:
- выполнять прямые перевозки между Украиной и Марокко;
- открывать новые маршруты;
- уменьшать логистические расходы; повышать конкурентоспособность.
Выбор Марокко как стратегического партнера в сфере перевозок не случаен. По итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг отметки в 280 миллионов долларов и демонстрирует стабильную тенденцию к росту.
Прямое автомобильное сообщение позволит украинским перевозчикам, уже работающим в более чем 50 странах мира, оптимизировать свои расходы и предлагать бизнесу более выгодные тарифы.
Напомним, с 1 января 2026 г. разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) и бортовые журналы к ним перешли в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.
Напомним, Кабимин по инициативе министерства развития общин и территорий принял постановление, изменяющее порядок технического контроля для международных грузовых перевозчиков, работающих по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).