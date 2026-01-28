Грузовые перевозки в Украине в 2025 году сократились на 9%, а пассажирские – держатся на уровне

За 2025 год по территории Украины было перевезено 322,2 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2024 году, тогда как пассажирский сегмент держится на уровне, и даже показал едва заметный, но рост.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Пассажирские перевозки

За январь-декабрь 2025 пассажирским транспортом воспользовалось 2,19 млрд человек. Это на 0,4% больше по отношению к показателям 2024 года. При этом общий пассажирооборот вырос на 4,2%.

Наибольшее количество перевозок пришлось на следующие виды транспорта:

городской электротранспорт – 1,19 млрд. пассажиров;

автомобильный транспорт - 932,6 млн пассажиров.

Грузовые перевозки

В сегменте грузоперевозок наблюдается определенное проседание. В январе-декабре 2025 года было перевезено 322,2 млн. тонн грузов, что на 9,0% меньше, чем годом ранее. Грузооборот по отношению к 2024 году сократился на 14,0%.

Основные объемы грузов распределились следующим образом:

железнодорожный транспорт - 161,3 млн тонн;

автомобильный транспорт - 125,2 млн тонн.

Напомним, по итогам 12 месяцев 2025 года железнодорожным транспортом в Украине было перевезено более 16 0 млн тонн грузов, что на 13,6 млн тонн, или на 7,8% меньше по сравнению с 2024 годом. При этом перевозки зерна сократились до 28,8 млн тонн, что на 27,3% меньше показателя 2024 года.