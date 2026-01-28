Грузовые перевозки "Укрзализныци" в 2025 году сократились почти на 8%

По итогам 12 месяцев 2025 года железнодорожным транспортом в Украину было перевезено 161,3 млн. тонн грузов, что на 13,6 млн. тонн, или на 7,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЦТС.

В разрезе номенклатуры грузов динамика была неравномерной. Перевозки железной руды составили 42,8 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. В то же время объемы перевозок строительных материалов выросли на 3% – до 31,2 млн. тонн, впервые опередив зерновые грузы.

Перевозки зерна сократились до 28,8 млн. тонн, что на 27,3% меньше показателя 2024 года.

Относительно направлений перевозок экспорт составил 74 млн тонн, или 45,9% от общего объема. Внутренние перевозки достигли 74,5 млн. тонн (46,2%). Импорт составил 12,3 млн тонн (7,6%), а транзит – всего 0,5 млн тонн (0,3%).

Основными причинами сокращения грузовой базы в "Укрзализныце" называют уменьшение объемов перевозок угля и зерновых. В сегменте угольных грузов падение связано с системными ударами страны-агрессора по объектам тепловой генерации, что привело к сокращению производства электроэнергии и накоплению угля на складах.

Снижение перевозок зерновых носило комплексный характер. Оно было обусловлено рекордными объемами экспорта зерна урожая 2023 года после открытия морского коридора, смещением сроков уборки кукурузы урожая 2025 почти на месяц, а также логистическими осложнениями в ноябре-декабре 2025 года из-за ударов по железнодорожной и портовой.

Отметим, в январе уменьшился объем передачи зерна по железной дороге почти всем соседним странам. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.