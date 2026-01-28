Вантажні перевезення "Укрзалізниці" у 2025 році скоротилися майже на 8%

За підсумками 12 місяців 2025 року залізничним транспортом в Україні було перевезено 161,3 млн тонн вантажів, що на 13,6 млн тонн, або на 7,8% менше порівняно з 2024 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЦТС.

У розрізі номенклатури вантажів динаміка була нерівномірною. Перевезення залізної руди становили 42,8 млн тонн, що на 1,3% менше, ніж роком раніше. Водночас обсяги перевезень будівельних матеріалів зросли на 3% – до 31,2 млн тонн, уперше випередивши зернові вантажі.

Перевезення зерна скоротилися до 28,8 млн тонн, що на 27,3% менше показника 2024 року.

Щодо напрямків перевезень, експорт склав 74 млн тонн, або 45,9% від загального обсягу. Внутрішні перевезення досягли 74,5 млн тонн (46,2%). Імпорт становив 12,3 млн тонн (7,6%), а транзит – лише 0,5 млн тонн (0,3%).

Основними причинами скорочення вантажної бази в "Укрзалізниці" називають зменшення обсягів перевезень вугілля та зернових. У сегменті вугільних вантажів падіння пов’язане з системними ударами країни-агресора по об’єктах теплової генерації, що призвело до скорочення виробництва електроенергії та накопичення вугілля на складах.

Зниження перевезень зернових мало комплексний характер. Воно було зумовлене рекордними обсягами експорту зерна врожаю 2023 року після відкриття морського коридору, зміщенням термінів збирання кукурудзи врожаю 2025 року майже на місяць, а також логістичними ускладненнями у листопаді–грудні 2025 року через удари по залізничній та портовій інфраструктурі.

Зазначимо, у січні зменшився обсяг передачі зерна залізницею майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.