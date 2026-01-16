У січні зменшився обсяг передачі зерна "Укрзалізницею" до більшості країн-сусідів: деталі

У січні зменшився обсяг передачі зерна залізницею майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Угорщина — лідер всупереч трендам

Єдиною країною, що продемонструвала позитивну динаміку, стала Угорщина. З початку січня зріс обсяг передачі вагонів із зерном саме через угорські прикордонні переходи. Наразі ця країна впевнено утримує перше місце за обсягами прийому українського збіжжя.

У середньому через пункти пропуску з цією країною щодня проходить 57,7 вагона. Якщо порівнювати з грудневими даними, то цей показник зріс на 6,1 одиниці на добу.

Спад на інших напрямках

На противагу угорському напрямку, інші прикордонні переходи демонструють відчутне зниження активності. Ситуація по країнах виглядає наступним чином:

Словаччина — обсяги впали на 2,8 вагона на добу. Поточний результат зафіксовано на позначці 28,2 одиниці;

Польща — на цьому напрямку спостерігається найбільш різке скорочення. У січні через українсько-польські переходи прямує лише 5,6 вагона на добу, що на 6,3 одиниці менше грудневого показника;

Румунія також демонструє від’ємну динаміку — обсяги передачі збіжжя зменшилися на 2,6 вагона, зупинившись на рівні 5,3 одиниці на добу.

Експерти пов’язують такі коливання зі святковим періодом та переглядом експортних контрактів на початку року. Однак попри загальне падіння темпів на 7,6%, залізнична мережа залишається ключовою артерією для українського агросектору, а стабілізація обсягів очікується вже до кінця лютого.

Нагадаємо, зернові із часткою 26% посіли перше місце серед вантажів, що транспортували залізницею в контейнерах у 2025 році. За 12 місяців 2025 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах становили 241582 ДФЕ (двадцятифутовому еквіваленті).