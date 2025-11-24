Експорт зернових: Угорщина стала лідером за обсягом прийому українського збіжжя залізницею

Український залізничний експорт зернових через західні прикордонні переходи демонструє зростання. Загальний показник середньодобової передачі збіжжя наразі сягає 156 вагонів на добу, що на 21 одиницю більше, ніж було зафіксовано у жовтні. Лідером за обсягами приймання українського зерна залізницею є Угорщина.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider, з посиланням на онлайн-нараду представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку.

Лідерство Угорщини

Ключовим напрямком для експорту українського зерна залізницею залишається Угорщина. Обсяг передачі через українсько-угорські прикордонні переходи зріс до 43,5 вагона на добу. Це на 3,3 одиниці більше, ніж тижнем раніше.

Збільшилися також обсяги передачі зернових до інших країн-сусідів:

Словаччина — обсяг зріс на 1,4 вагона на добу і тепер становить 14,9 одиниці на добу;

Румунія — кількість вагонів зі збіжжям зросла на один вагон, досягнувши показника 10,6 одиниці на добу.

Водночас, обсяг передачі зерна через прикордонні переходи до Польщі впав на 1,7 вагона. Наразі цим напрямком прямує лише 5,1 одиниці на добу.

Нагадаємо, на ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". За підсумками аукціонів " Prozorro.Продажі" 11 листопада середньозважена вартість оренди сягнула 5378 грн/добу без ПДВ.